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Глава СЖР Соловьев заявил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии

Евгений Жуков
Общество
Глава СЖР Соловьев заявил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: YouTube / Ещенепознер

Госпитализированный журналист, бывшей член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

— Подробностей не знаю, но он в крайне тяжелом состоянии, подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом, — цитирует слова Соловьева РИА Новости.

Сванидзе госпитализировали в Москве 6 февраля. По предварительным данным, он был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии.

1 февраля актера Бориса Щербакова увезли на скорой прямо во время репетиции. Позднее сын знаменитости рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании. По его словам, изначально врачи полагали, что у артиста ОРВИ.

10 февраля стало известно, что Щербаков проведет в больнице еще неделю, поскольку медики диагностировали у него обострение хронического заболевания. Несмотря на это, сын знаменитого артиста Василий рассказал, что его отец идет на поправку.

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