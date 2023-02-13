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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 13 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 13 февраля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 13 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2–плюс 1 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 4–плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице к концу недели. По его словам, во второй половине недели в Москве похолодает до минус 13 градусов, температура будет ниже климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной. Он отметил, что обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы в конце марта. По его словам, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил он.

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