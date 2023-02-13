Офтальмолог Абоимова рассказала, кому опасно наращивать ресницы

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При любых глазных заболеваниях или воспалениях глаз опасно наращивать ресницы. Об этом рассказала офтальмолог Елена Абоимова.

— Если есть офтальмологические болезни, глаза часто слезятся и краснеют или чувствуется сухость и жжение, надо сначала лечиться. И уже только после терапии наводить красоту, — заявила врач.

Специалист поделилась, что такого рода процедура предполагает тесный контакт с глазами. По ее словам, даже самое незначительное повреждение в этой области может вызвать раздражение. Также необходимо быть осторожными тем людям, которые склонны к аллергии. Так, ингредиенты клеевого состава, с помощью которого крепят искусственные ресницы, часто вызывают негативную реакцию организма, передает сайт «Москва 24».

24 января бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о приступе аллергии из-за наращивания ресниц. При этом такая реакция на клей для ресниц возникла у нее уже не в первый раз, однако желание выглядеть эффектно все же победило.

До этого американские ученые выявили, что сушилки для ногтей с ультрафиолетовыми лампами, использующиеся при фиксации гелевого покрытия, небезопасны для здоровья. Исследование показало, что маникюрные лампы повышают риск развития рака.