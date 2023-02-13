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Боец ЧВК «Вагнер» заявил о переброске новых сил ВСУ на оборону Артемовска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боец ЧВК «Вагнер» заявил о переброске новых сил ВСУ на оборону Артемовска
Фото: gur.gov.ua

Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил один из бойцов частной военной компании «Вагнер».

— Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше, — сказал он.

По информации бойца, командование ВСУ также продолжает перебрасывать технику и вооружение на данный участок фронта. Он уточнил, что преимущественно это происходит в темное время суток, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

До этого на телеканале CNN заявили, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

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