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Сеймур Херш рассказал о желании шефа ЦРУ Бернса стать новым госсекретарем

Егор Провоторов
В мире
Сеймур Херш рассказал о желании шефа ЦРУ Бернса стать новым госсекретарем
Фото: shutterstock

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассчитывает занять пост госсекретаря этой страны, заявил в понедельник, 13 февраля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Автор расследования о причастности администрации США к организации теракта на «Северных потоках» подчеркнул, что ему известно о желании Бернса стать следующим главой Госдепартамента, «возможно, в новой администрации».

— Не знаю, откроет ли это (причастность к диверсии на трубопроводах. — прим. ВМ) двери для этого джентльмена, — заявил Херш в эфире подкаста Radio War Nerd.

При этом отмечается, что ведущие американские газеты и порталы проигнорировали расследование журналиста, а власти Соединенных Штатов заявили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне Балтийского моря.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

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