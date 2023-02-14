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Министр обороны ФРГ невысоко оценил обещанные Киеву танки Leopard 2

Евгений Белоусов
В мире
Министр обороны ФРГ невысоко оценил обещанные Киеву танки Leopard 2
Фото: shutterstock

Ситуация вокруг анонсированной Германией и другими странами поставки Киеву самых новых Leopard 2 не очень «опьяняет» своим успехом на фоне состояния части танков. Такое мнение высказал во вторник, 14 февраля, немецкий министр обороны Борис Писториус.

— Дополнительные поставки модели A6 сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не скажешь про сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно, — заявил он.

По словам министра, особенно это касается состояния и боеготовности танков, а также количества запчастей, которыми обеспечить Киев правительство ФРГ просто не может, так как за это отвечает оборонная индустрия, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские солдаты опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений, сделают его практически бесполезным. Так, они сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходит Т-64 разве что по скорости.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями по поводу возможного назревания конфликта с Россией.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

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