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Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям, так как у США нет боеприпасов. Он отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений.

Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции случился инцидент. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Американские власти обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных женщин из России. Об этом сообщило издание La Nacion со ссылкой на источники.

Украинские надсмотрщики под угрозой расправы с российским военнопленным заставляли его мать провести политическую акцию в Москве. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Александр Блошенко.

Россия не позволит «замотать» ситуацию с подрывом энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Игорь Гиренко, комментируя заявление официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса о взрывах на газопроводах «Северные потоки».