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Глоба раскрыла знак зодиака, который в конце февраля столкнется с кризисом

Евгений Силаев
Общество
Глоба раскрыла знак зодиака, который в конце февраля столкнется с кризисом
Фото: shutterstock

В конце февраля один из знаков зодиака столкнется с потрясениями, которые скажутся на его моральном состоянии. Об этом сообщила астролог Тамара Глоба.

— Стоит проявить сдержанность и максимально успокоить ситуацию, — посоветовала Глоба.

По словам эксперта, в феврале Львам предстоят серьезные испытания. В основном они будут связаны с работой и личной жизнью. Глоба отмечает, что этот период нужно будет просто переждать, а дальше все наладится, передает Teleprogramma.pro.

Астролог Екатерина Лемеза назвала три знака зодиака, которым в марте будет сопутствовать удача. По мнению эксперта, успех будет преследовать представителей зодиакального круга как в рабочих делах, так и в личной жизни.

Также астрологи раскрыли пять знаков зодиака, которые разбогатеют в марте. По словам экспертов, в первый месяц весны они смогут начать новую жизнь.

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