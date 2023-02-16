В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации

Фото: МИД РФ

ООН не считает, что исключение каких-либо стран из организации способствовало бы поиску долгосрочного мира. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

— В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира, — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником для организации переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на призывы киевского режима об исключении России из ООН реагировать не стоит.

В декабре 2022 года МИД Украины призывал исключить Россию из ООН. Внешнеполитическое ведомство настаивало на том, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации».