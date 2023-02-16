Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкой провинции Хатай

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг, 16 февраля, на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров в Средиземном море. Он был на удалении почти 5 километров от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, сообщает ТАСС.

ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие. Региональный директор организации в Европе Ханс Клюге сообщил, что инициировано крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в своей истории в связи с землетрясениями — они необходимы для замены разрушенных больниц. Также ВОЗ обратилась с призывом выделить 43 миллиона долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и, вероятно, попросит увеличить сумму.

14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.