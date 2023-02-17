Главные новости к утру 17 февраля

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Североамериканское командование ПВО сообщило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» четыре российских самолета в международном воздушном пространстве около штата Аляска. Этот «перехват» стал вторым за два дня.

Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода. Предположительно, сработала противовоздушная оборона.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «масштабное российское наступление» уже началось. По его словам, «российские атаки уже происходят с нескольких направлений».

Бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике, им следует вернуться в свою страну. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.