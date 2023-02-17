Главные новости к утру 17 февраля
Североамериканское командование ПВО сообщило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» четыре российских самолета в международном воздушном пространстве около штата Аляска. Этот «перехват» стал вторым за два дня.
Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода. Предположительно, сработала противовоздушная оборона.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «масштабное российское наступление» уже началось. По его словам, «российские атаки уже происходят с нескольких направлений».
Бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике, им следует вернуться в свою страну. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.