Newsweek: Заявления Зеленского о захвате Крыма вызвали раскол в США

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о планах захватить Крым привели к неоднозначной реакции среди властей США. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила журналист Элли Кук в материале для Newsweek.

— Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием, — написала она.

По мнению автора, подобная реакция вызвана опасениями Вашингтона из-за возможной эскалации конфликта. В связи с этим вторжение украинской армии на полуостров идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, цитирует Кук Newsweek.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после получения нового оружия украинская армия не упустит возможности нанести удары по Крыму и другим важным инфраструктурным объектам региона. По его словам, после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться очень серьезно.