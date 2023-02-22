Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Newsweek: Заявления Зеленского о захвате Крыма вызвали раскол в США

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Newsweek: Заявления Зеленского о захвате Крыма вызвали раскол в США
Фото: flickr/european_parliament

Слова президента Украины Владимира Зеленского о планах захватить Крым привели к неоднозначной реакции среди властей США. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила журналист Элли Кук в материале для Newsweek.

— Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием, — написала она.

По мнению автора, подобная реакция вызвана опасениями Вашингтона из-за возможной эскалации конфликта. В связи с этим вторжение украинской армии на полуостров идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, цитирует Кук Newsweek.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после получения нового оружия украинская армия не упустит возможности нанести удары по Крыму и другим важным инфраструктурным объектам региона. По его словам, после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться очень серьезно.

Украина Крым США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Все мнения
О проекте