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Подрыв газопроводов «Северные потоки» может привести к последствиям, которые противоположны стремлению президента Соединенных Штатов Джо Байдена сохранить единство Североатлантического альянса. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО? — заявил он в интервью изданию Western Standard.

По его словам, американский лидер начал «нечто такое, чего не понимает», передает РИА Новости.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Соединенные Штаты Америки и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом 22 февраля сообщил Сеймур Херш. Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал журналист.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».