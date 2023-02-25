Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Херш считает, что подрыв «Северных потоков» может привести к дезинтеграции НАТО

Юлия Курганова
В мире
Херш считает, что подрыв «Северных потоков» может привести к дезинтеграции НАТО
Фото: flickr/nato

Подрыв газопроводов «Северные потоки» может привести к последствиям, которые противоположны стремлению президента Соединенных Штатов Джо Байдена сохранить единство Североатлантического альянса. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО? — заявил он в интервью изданию Western Standard.

По его словам, американский лидер начал «нечто такое, чего не понимает», передает РИА Новости.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Соединенные Штаты Америки и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом 22 февраля сообщил Сеймур Херш. Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал журналист.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы Журналисты США НАТО Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте