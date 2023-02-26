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Daily Mail: Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой

Араз Салехов
В мире
Daily Mail: Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой
Фото: twitter/ClarenceHouse

Букингемский дворец планирует официально называть супругу короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Первым сигналом об изменении статуса Камиллы стало новое название мероприятия, которое супруга короля провела на прошлой неделе. Изначально оно называлось «Читальный зал королевы-консорта», а позже из названия убрали слово «консорт».

Во дворце звание королевы-консорта считают слишком «громоздким», поэтому со временем Камиллу будет проще называть просто королевой, сообщает издание.

Коронация Карла III состоится 6 мая. На нее приглашены принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Организаторы мероприятия хотят убедиться, что коронация пройдет настолько гладко, насколько возможно, «без какой-либо драмы».

В Букингемском дворце сообщили, что коронация ознаменуется тремя днями торжеств — с 6 по 8 мая. Так, в Виндзорском замке 7 мая пройдет концерт с участием мировых звезд. На мероприятии будут выступать известные оркестры, а также «коронационный хор», в который войдут беженцы и участники музыкальных коллективов для глухих.

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