Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британский вице-премьер Рааб назвал условие для ухода в отставку

Евгений Силаев
В мире
Британский вице-премьер Рааб назвал условие для ухода в отставку
Фото: Katie Chan / CC BY-SA 4.0

Вице-премьер Великобритании, глава королевского Минюста Доминик Рааб назвал условие, при котором он уйдет в отставку.

Политика спросили, уйдет ли он в отставку, если обвинения в его адрес в неподобающем поведении подтвердятся.

— Уйду, — ответил Рааб в эфире Sky News.

В январе более 24 госслужащих пожаловались на Рааба из-за его агрессивного поведения. Утверждается, что некоторые из заявителей плакали и страдали после общения с министром юстиции. Отмечается, что Рааб будет изо всех сил пытаться сохранить свой пост.

23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился планами относительно дальнейшей карьеры.

По словам политика, он собирается претендовать на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Джонсон подчеркнул, что видит себя в качестве кандидата на столь высокий пост.

Скандалы Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте