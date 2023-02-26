Британский вице-премьер Рааб назвал условие для ухода в отставку

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Вице-премьер Великобритании, глава королевского Минюста Доминик Рааб назвал условие, при котором он уйдет в отставку.

Политика спросили, уйдет ли он в отставку, если обвинения в его адрес в неподобающем поведении подтвердятся.

— Уйду, — ответил Рааб в эфире Sky News.

В январе более 24 госслужащих пожаловались на Рааба из-за его агрессивного поведения. Утверждается, что некоторые из заявителей плакали и страдали после общения с министром юстиции. Отмечается, что Рааб будет изо всех сил пытаться сохранить свой пост.

23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился планами относительно дальнейшей карьеры.

По словам политика, он собирается претендовать на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Джонсон подчеркнул, что видит себя в качестве кандидата на столь высокий пост.