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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Евгений Силаев
Происшествия
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москва, МКАД, 95-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 95-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Причины инцидента и число пострадавших выясняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение на месте аварии в настоящее время затруднено. Водителям рекомендуется выбирать другие пути следования.

26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто.

Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК. Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП. Вечером 26 февраля движение в тоннеле было восстановлено.

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