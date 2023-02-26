На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 95-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Причины инцидента и число пострадавших выясняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Движение на месте аварии в настоящее время затруднено. Водителям рекомендуется выбирать другие пути следования.
26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто.
Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК. Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.
Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП. Вечером 26 февраля движение в тоннеле было восстановлено.