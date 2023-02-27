Главные новости к утру 27 февраля

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Российского криптоблогера Юрия Бойцова избили и ограбили на 284 тысячи долларов во время отдыха на Бали. Блогер уточнил, что четверо злоумышленников насильственным путем вывели деньги с его счетов и забрали паспорта.

Корпорация «Яндекс» вновь возглавила рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента интернета, который был опубликован журналом Forbes. По информации издания, стоимость компании на данный момент составляет 10,2 миллиарда долларов.

В России может появиться новый вид помощи новоиспеченным родителям — сертификат для новорожденных. Соответствующий законопроект подготовили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Номинал сертификата может составлять 30 тысяч рублей, молодые родители смогут потратить его на товары первой необходимости.

Иран выразил поддержку инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 26 февраля, заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

Возгорание произошло в одном из ангаров на территории завода в северо-восточной части Москвы. Внутри загоревшегося строения произошел взрыв и обрушение перекрытий. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Внутри строения взорвалась емкость с дизелем, после чего ангар обрушился.

Облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, гололедица и до трех градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в понедельник, 27 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.