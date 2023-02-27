Суд повторно арестовал режиссера Лисовского на 15 суток за неповиновение полиции
Режиссера Всеволода Лисовского арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.
Заседание проходило в Троицком суде столицы. Решение об аресте представители режиссера уже обжаловали.
По данным ТАСС, Лисовского задержали накануне на выходе из спецприемника в центре «Сахарово», где мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление. Со слов дочери режиссера, ее отец отказался сесть в полицейскую машину, в связи с чем и был задержан.
Ранее у Лисовского возникали проблемы с законом из-за проведения уличных спектаклей. В ноябре 2022 года суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
За такое же преступление был оштрафован бывший футболист и действующий блогер Евгений Савин.