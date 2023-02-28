Турэксперт Месонжник дал советы, где отдохнуть весной

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Во второй половине марта, апреле и мае самые популярные направления для российских туристов — это Турция, Египет, ОАЭ и Куба. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Стоимость тура на двоих по перечисленным направлениям составляет порядка 150 000 рублей. В эту цену включены перелет, трансфер, питание, страховка, наземное обслуживание. Немного дороже обойдется отдых на Кубе — в районе 200 000 - 220 000 рублей.

По его словам, цены на путевки действительно растут, но в начале весны они все равно лояльные, передает РИАМО.

Ранее эксперты назвали самые гостеприимные города на Земле. В cписок вошли Полиньяно-а-Маре, Италия; Хуалянь, Тайвань; Сан-Себастьян, Испания; Дрезден, Германия; Клайпеда, Литва, передает издание argumenti.ru.

В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще выбирают регионы РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса.