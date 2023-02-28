Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Турэксперт Месонжник дал советы, где отдохнуть весной

Ирина Игнатенко
Общество
Турэксперт Месонжник дал советы, где отдохнуть весной
Фото: Pixabay

Во второй половине марта, апреле и мае самые популярные направления для российских туристов — это Турция, Египет, ОАЭ и Куба. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Стоимость тура на двоих по перечисленным направлениям составляет порядка 150 000 рублей. В эту цену включены перелет, трансфер, питание, страховка, наземное обслуживание. Немного дороже обойдется отдых на Кубе — в районе 200 000 - 220 000 рублей.

По его словам, цены на путевки действительно растут, но в начале весны они все равно лояльные, передает РИАМО.

Ранее эксперты назвали самые гостеприимные города на Земле. В cписок вошли Полиньяно-а-Маре, Италия; Хуалянь, Тайвань; Сан-Себастьян, Испания; Дрезден, Германия; Клайпеда, Литва, передает издание argumenti.ru.

В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще выбирают регионы РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Отдых Туризм весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте