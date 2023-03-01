Названы шесть продуктов, которые снижают уровень сахара в крови

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Специалисты перечислили полезные продукты, потребление которых регулирует уровень сахара в крови и положительно влияет на организм.

Так, яблочный уксус обладает полезными для здоровья свойствами. Он ценится за высокое содержание питательных и активных веществ. Употребление воды с яблочным уксусом снижает уровень сахара в крови и оказывает антидиабетическое действие.

Миндаль благодаря богатому содержанию витаминов и минералов может оказать благотворное влияние на здоровье человека. Одним из его основных преимуществ является стабилизация уровня сахара в крови.

Также употребление половины бокала или одного бокала вина в день может оказать положительное влияние на организм. Оно способно снизить сахар в крови.

По словам специалистов, авокадо способен нормализовать уровень сахара в крови. Он богат витаминами и минералами, которые благотворно влияют на иммунную систему человека. В нем содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают бороться с диабетом и противодействовать ему.

Оливковое масло — это продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови. Благодаря этому оно способно укрепить здоровье и предотвратить многие заболевания. Регулярное употребление масла благотворно влияет на поджелудочную железу, которая отвечает за регулирование уровня сахара в крови.

Чеснок тоже укрепляет здоровье. Его регулярное потребление способно помочь снизить уровень сахара в крови у людей из группы риска и тех, кто болен диабетом первого или второго типа. Он обладает способностью регулировать метаболизм глюкозы, сообщается на портале Zywienie.medonet.

При диабете второго типа инсулин теряет способность самостоятельно попадать в кровь. Мало того что это вредно для здоровья, так еще и провоцирует переедание. С этой проблемой может помочь справиться корица. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.