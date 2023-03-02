Дептранс: Восстановлено движение поездов на Кольцевой линии метро

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Москва, Кольцевая линия Карта всех событий

Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановлено после инцидента с пассажиром на путях. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено и вводится в график, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение поездов по часовой стрелке линии было остановлено из-за упавшего на пути пассажира.

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов временно приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Похожий случай 2 марта произошел и на Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов приостанавливали от станции «Беговая» до станции «Спартак».