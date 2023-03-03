Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

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Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение по Кутузовскому проспекту восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадало три человека. Движение на участке дороги было затруднено в обе стороны.

Еще одна авария произошла на северо-западе МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение на внутренней стороне кольца затруднено.