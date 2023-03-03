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Приметы и советы

Более 178 тысяч квадратных метров недвижимости построят на юге столицы

Евгений Силаев
Город
Более 178 тысяч квадратных метров недвижимости построят на юге столицы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 178 тысяч квадратных метров недвижимости построят на улице Москворечье в ближайшие семь лет. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, планируется строительство жилых и общественно-деловых объектов. Кроме того, специалисты благоустроят территорию, разместят тротуары, газоны, велодорожки и площадки для отдыха, подчеркнул Левкин.

— В рамках проекта здесь будет построен образовательный комплекс, рассчитанный на 150 дошкольников и 300 учащихся среднего и общего образования, магазины, кафе и отделения банков. Это позволит городу создать более 360 новых рабочих мест, — добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В столице проходит деловая программа «Строительная отрасль: планы и перспективы». В ее первый день состоялось обсуждение текущего состояния рынка недвижимости. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заверил, что столичный стройкомплекс в текущем году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

Строительство Департамент градостроительной политики Москвы Сергей Левкин Москва
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