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Главные новости к утру 5 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 5 марта
Фото: Вечерняя Москва

Участники рок-группы «Сектор Газа» рассказали о создании фильма про фронтмена коллектива Юрия «Хоя» Клинских. Съемки картины начнутся в августе этого года, а выход в прокат фильма запланирован на 2024 год.

Иностранные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии столичного метро. На канале Window to Moscow было опубликовано видео, которое посвящено новым станциям московского метрополитена.

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». Об этом заявила журналистка и стендап-комик из Великобритании Эби Робертс, назвав ее «ядовитой ведьмой».

Популярность президента России Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, и граждане Америки хотели бы такого лидера для своей страны. Об этом сообщила обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон.

Переводчик столичного футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев скончался на 48-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

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