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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Евгений Белоусов

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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня в Москве будет идти снег. Городские службы активно заняты ликвидацией последствий снегопада. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

— Ночью и ранним утром несколько раз провели прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сейчас в городе организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем специалистов комплекса находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве превзошла рекорд прошедшей зимы, сейчас показатель составляет от 41 до 48 сантиметров.

Также Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 33 процентов от месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что 5 марта столица останется под влиянием циклона, поэтому погода прогнозируется облачной и будет сопровождаться небольшим снегом.

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