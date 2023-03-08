Авербух: Состояние Костомарова понемногу улучшается

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом в среду, 8 марта, сообщил продюсер ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе» фигурист Илья Авербух.

— Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения (жене Костомарова — прим. «ВМ») Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний, — рассказал Авербух, чьи слова приводит ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ. У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, спортсмена отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое врачи диагностировали у олимпийского чемпиона 20 февраля, могло стать развитие тромбозов.

По данным средств массовой информации, Костомаров перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Спортсмена экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови». В начале марта появилась информация о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду начал приходить в себя.

Какие последствия могут возникнуть у фигуриста после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».