Более 2,5 миллиона пассажиров воспользовались поездами ЦППК 7 и 8 марта

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 7 и 8 марта перевезли 2,71 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 9 марта.

Самым популярным стало Ярославское направление — на нем было совершено 525,2 тысячи поездок. На втором месте — Казанское, которым воспользовались почти 405 тысяч раз.

А на третьем — Курское с 342 тысячами поездок. ЦППК и МЖД вносили корректировки в график электропоездов — в праздничный день они ходили по расписанию субботы.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба РЖД сообщила о корректировках в расписании поездов нескольких направлений МЖД в марте. Изменения связаны с проведением ремонтных работ.

На Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда модели ЭП2Д. Директор ЦППК Иван Конев рассказал, насколько увеличилась доля современного подвижного состава на всех направлениях.