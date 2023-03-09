Глава ЦРУ Бернс назвал самый критичный период конфликта на Украине

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Следующие шесть месяцев наиболее критичны для конфликта на Украине. Об этом в четверг, 9 марта, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

— В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине, — сказал он.

Бернс также добавил, что российской армии удастся добиться определенных тактических успехов в конфронтации, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными, передает РИА Новости.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия РФ уничтожит логистику Вооруженных сил Украины. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным политикам из-за трудного положения ВСУ на передовой, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его оценкам, число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек.