Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 12 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 12 марта
Фото: Вечерняя Москва

Стратегический бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов B-52H Stratofortress отработал учебный удар по Санкт-Петербургу. Самолет вышел на позицию атаки в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от российского города.

Главной целью Соединенных Штатов было и является удержание мирового господства любыми средствами. Об этом заявил американский политик-демократ Джеффри Янг.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят каждый год с 1 апреля. В этом году они увеличатся на 3,3 процента.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в субботу, 11 марта, в Мексиканском заливе около побережья штата Флорида. Он сел на воду в 21:02 по времени восточного побережья Штатов (05:02 по московскому времени 12 марта). На борту Crew Dragon на землю вернулись россиянка Анна Кикина, американские астронавты Джош Кассада, Николь Манн и японский астронавт Коити Ваката.

Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили.

Космос индексация Единоборства поединок влияние
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте