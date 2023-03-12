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Стратегический бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов B-52H Stratofortress отработал учебный удар по Санкт-Петербургу. Самолет вышел на позицию атаки в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от российского города.

Главной целью Соединенных Штатов было и является удержание мирового господства любыми средствами. Об этом заявил американский политик-демократ Джеффри Янг.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят каждый год с 1 апреля. В этом году они увеличатся на 3,3 процента.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в субботу, 11 марта, в Мексиканском заливе около побережья штата Флорида. Он сел на воду в 21:02 по времени восточного побережья Штатов (05:02 по московскому времени 12 марта). На борту Crew Dragon на землю вернулись россиянка Анна Кикина, американские астронавты Джош Кассада, Николь Манн и японский астронавт Коити Ваката.

Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили.