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СМИ: Состояние Костомарова улучшается по всем показателям

Никита Худяков
Общество
СМИ: Состояние Костомарова улучшается по всем показателям
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика по всем показателям. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в воскресенье, 12 марта.

— У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей, — передает агентство слова источника.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили спортсмена к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Костомарова был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

Однако после этого у олимпийского чемпиона началось отмирание тканей конечностей. По неподтвержденной информации СМИ, спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Костомарова экстренно перевели в реанимацию.

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

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