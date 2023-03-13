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Главные новости к утру 13 марта

Евгений Белоусов
Общество
Главные новости к утру 13 марта
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление вплоть до семи градусов ожидается в Москве уже во вторник, 14 марта.

Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцове. К тушению привлекается 83 человека и 23 единицы техники.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил, что Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины.

Картина «Все везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта выиграла «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Брендан Фрейзер выиграл «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Чарли в драме Даррена Аронофски «Кит».

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