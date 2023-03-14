Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 14 марта

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 14 марта
Фото: Вечерняя Москва

Расходы стран Европейского союза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в прошлом году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро, следует из расчетов на основе данных Евростата.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты, передает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. По информации источников издания, снаряды были направлены в сторону Японского моря.

США не видят в пусках Северной Кореей баллистических ракет непосредственной угрозы для своей страны или государств-союзников, заявили в Индо-тихоокеанском командовании Пентагона.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен.

Именитый российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Состязания завершились в минувший понедельник, 13 марта, в Сербии.

Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, а также до пяти градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона во вторник, 14 марта. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Газ Евросоюз (ЕС) шахматы США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте