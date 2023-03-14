Главные новости к утру 14 марта

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Расходы стран Европейского союза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в прошлом году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро, следует из расчетов на основе данных Евростата.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты, передает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. По информации источников издания, снаряды были направлены в сторону Японского моря.

США не видят в пусках Северной Кореей баллистических ракет непосредственной угрозы для своей страны или государств-союзников, заявили в Индо-тихоокеанском командовании Пентагона.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен.

Именитый российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Состязания завершились в минувший понедельник, 13 марта, в Сербии.

Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, а также до пяти градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона во вторник, 14 марта. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.