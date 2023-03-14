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Андрей Бочкарев оценил готовность автомобильного моста через реку Битцу

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев оценил готовность автомобильного моста через реку Битцу
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
река Битца Карта всех событий

Строительная готовность автомобильного моста через реку Битцу, входящего в южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, составляет 35 процентов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается сооружение опор автомобильного моста через реку Битцу: полностью выполнены две опоры, близятся к завершению работы еще на двух. Всего при устройстве свайного фундамента моста погружено 275 свай, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, мост пересекается с рекой под углом 60 градусов, а в месте строительства не ходят суда, поэтому обеспечивать судоходные габариты не нужно. Длина участка составит 109 метров, а ширина — 40 метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До 2025 года в столице планируется построить восемь автомобильных мостов. Всего с 2011 года в городе соорудили 22 моста, среди которых мост через Канал имени Москвы в рамках реконструкции Ленинградского шоссе — от МКАД до станции метро «Сокол».

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