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Более шести миллионов мнений высказали участники «Активного гражданина» с начала 2023 года

Араз Салехов
Город
Более шести миллионов мнений высказали участники «Активного гражданина» с начала 2023 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Участники проекта «Активный гражданин» высказали свое мнение свыше шести миллионов раз с начала текущего года. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С начала года москвичи выбирали лучшее новогоднее оформление магазинов, кафе, торговых центров и предприятий сферы бытовых услуг. Голосование проводилось в пяти номинациях, по каждой из которых высказались от 140 до 180 тысяч человек.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, горожане также оценили сложность вопросов для спецпроекта «Большая викторина» и выбрали темы для тех викторин, что откроются в этом году.

Накануне стало известно, что в проекте «Активный гражданин» появилось голосование, в рамках которого москвичи оценят мероприятия Недели городского хозяйства. Для участия в голосовании необходимо посетить Неделю городского хозяйства и открыть приложение «Активный гражданин» со включенной функцией геолокации.

Помимо этого, горожане выберут имя для родившейся на «Городской ферме» ВДНХ овечки. В общей сложности предложено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара и Жемчужинка.

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