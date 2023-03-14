Регламент взаимодействия городских служб при прохождении половодья утвердили в Москве

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Утвержден регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта — начале апреля.

Все подготовительные мероприятия в настоящее время уже стартовали. К примеру, был организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, а также других объектов инженерных и ресурсных организаций.

Паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, рост уровня воды не наблюдается, отметил Бирюков. Для организации совместной работы был подписан регламент взаимодействия АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал имени Москвы» и ГБУ «Гормост».

В документе закреплены зоны ответственности городских служб, определен алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен информацией о развитии гидрологической ситуации, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Свыше 75 тысяч специалистов и более 10 тысяч единиц техники ликвидировали последствия непогоды в Москве 13 марта, поскольку ранее в городе выпало до 18 миллиметров осадков.