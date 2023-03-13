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Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За вчерашний день в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более четырех сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица, — пояснил он.

По словам Бирюкова, в течение светового дня проводится очистка от наледи и снега на скатных кровлях многоквартирных жилых домов, водосборных желобах, фасадах зданий и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

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