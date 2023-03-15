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Главные новости к утру 15 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 15 марта
Фото: Pexels

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. Дипломат подчеркнул, что Россия не применяла оружие против БПЛА.

Сотрудница одной из спецслужб Соединенных Штатов пострадала в результате нападения с применением холодного оружия в городе Челтнем на западе Англии. Об этом сообщило со ссылкой на источники издание Daily Mail. Женщина, имя которой не называется, была прикомандирована к секретной станции прослушивания в Центре правительственной связи (GCHQ) Британии, штаб-квартира которого расположена в Челтнеме.

Сотни беженцев с Украины в Швейцарии должны будут продать свои машины, иначе они могут остаться без социальных пособий. Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи уведомила, что автомобили получателей пособий, включая украинцев, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые, в зависимости от кантона, составляют несколько тысяч франков.

В сауне спортклуба в центре столицы произошло возгорание. Пожар случился в здании на Николоямской улице, 36, строение 1. Сотрудники МЧС эвакуировали десять человек.

В среду, 15 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–3 градуса.

Украина спецслужбы Автомобили Черное море Швейцария
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