Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи на фоне забастовки

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Маркетплейс Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи товаров. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 15 марта.

— Как мы вчера и предупреждали, с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности, — говорится в сообщении.

Помимо этого, представители маркетплейса подтвердили вывоз товаров из закрытых пунктов выдачи. В пресс-службе компании объяснили, что эти действия были предприняты «в целях безопасности», передает РИА Новости.

Также стало известно об увольнениях компанией участников забастовки.

Сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали сообщения о забастовке. В пресс-службе маркетплейса утверждали, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих.

Специалисты считают, что эта история грозит маркетплейсу потерей репутации.