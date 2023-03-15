В Госдепе допустили непреднамеренность действий РФ в ситуации с беспилотником

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Действия России в ситуации с упавшим в районе Черного моря беспилотником США, скорее всего, были непреднамеренными. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом Прайс заявил в интервью телеканалу MSNBC.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что американский Госдеп намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью. В среду, 15 марта, стало известно о том, что об инциденте доложили президенту России Владимиру Путину.