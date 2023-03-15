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Приметы и советы

«Не надо там летать»: Песков высказался об экологичности ситуации с беспилотником США

Евгений Жуков
Общество
«Не надо там летать»: Песков высказался об экологичности ситуации с беспилотником США
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в связи с тем, что падение американского беспилотника в Черное море и якобы сброс топлива на него, о котором говорят власти Соединенных Штатов, были неэкологичными.

— Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично, — ответил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря.

Через некоторое время стало известно, что Госдепартамент США намерен провести переговоры с российской стороной по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

При этом в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего он столкнулся с водной поверхностью.

Дмитрий Песков Черное море Беспилотники
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