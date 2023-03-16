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Маск одним символом отреагировал на падение американского беспилотника в Черном море

Евгений Жуков
В мире
Маск одним символом отреагировал на падение американского беспилотника в Черном море
Фото: NASA

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск кратким сообщением отреагировал на инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper, принадлежащим ВВС США, в Черном море. Своим мнением бизнесмен поделился на личной странице в Twitter.

— ! — многозначительно отреагировал Маск под постом одного из пользователей соцсети, посвященном инциденту.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА над акваторией Черного моря. В Министерстве обороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. Он перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего упал.

В свою очередь координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы РФ достала упавший в Черное море беспилотник.

При этом командующий Черноморским флотом РФ в начале нулевых адмирал Владимир Комоедов отметил, что возможности отечественного Военно-морского флота позволяют поднять упавший MQ-9 Reaper.

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