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В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Си Цзиньпина

Араз Салехов
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Си Цзиньпина
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта пообщаются тет-а-тет, а на следующий день проведут переговоры. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Общение президента (России — прим. «ВМ») и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, в ближайшее время помощник президента по международным делам Юрий Ушаков проведет брифинг по этому вопросу. После переговоров двух лидеров ожидаются заявления для прессы, цитирует Пескова ТАСС.

Недавно в Кремле анонсировали встречу Путина и Си Цзиньпина. Так, стороны планируют обсудить развитие отношений в области всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая. Также лидеры стран подпишут ряд важных двусторонних документов.

Таким образом подтвердились сведения агентства Reuters о планируемом визите Си Цзиньпина. Источники, знакомые с ситуацией, считали вероятным, что поездка состоится уже в 20-х числах марта.

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