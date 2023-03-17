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«Руки прочь от Путина»: Володин жестко ответил на решение МУС в Гааге

Евгений Силаев
В мире
«Руки прочь от Путина»: Володин жестко ответил на решение МУС в Гааге
Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге говорит о том, что на Западе началась истерика. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий. Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось, — сказал парламентарий.

По мнению политика, главу государства поддерживает народ России. Нападки на президента равны агрессии против страны, написал Володин в Telegram-канале.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что решения организации для страны не имеют никакого значения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя ситуацию, призвал выдать ордер на арест гаагских судей.

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