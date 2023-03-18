Прокурор МУС выразил сожаление из-за выдачи ордера на арест Путина

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Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина вызывает сожаление и не должен становиться поводом для радости. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в субботу, 18 марта.

— Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом, — сказал Хан в интервью телеканалу CNN.

Прокурор добавил, что суд продолжает вести расследования по ситуации на Украине. Изучаются все обвинения, которые поступают в МУС, и недавние ордера не станут финальной точкой.

По словам Хана, задача суда — найти истину, а также одинаково рассматривать обстоятельства, которые указывают и на вину, и на возможность оправдания.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу ордера на арест Владимира Путина. Соединенные Штаты, пояснил он, не признают компетенцию МУС, однако позиция суда по отношению к российским властям является «достаточно сильной».