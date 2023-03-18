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Шольц поприветствовал решение МУС об ордере на арест Путина

Евгений Жуков
В мире
Шольц поприветствовал решение МУС об ордере на арест Путина
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил факт выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.

— Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, — цитирует Шольца Reuters.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посчитал оправданной выдачу ордера на арест Владимира Путина. Вашингтон, пояснил он, не признает компетенцию МУС, однако позиция суда по отношению к руководству РФ является «достаточно сильной».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой.

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