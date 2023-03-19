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Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 марта, сообщил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в «формате Рамштайн» Киеву будет выделена новая военная помощь со стороны Североатлантического альянса и его союзников.

— Состоялось очередное заседание «Рамштайна». Есть новые оборонные пакеты от ФРГ, Эстонии, Франции, Канады, Дании, — рассказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Также украинский лидер отметил, что дополнительную военную помощь для ВСУ согласовали Польша и Швеция. Речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Зеленский подчеркнул, что достигнуто «очень нужное решение» со Швецией по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам «Арчерам», также имеется решение относительно МиГов от Словакии. Украине продолжают «сильно помогать» Соединенные Штаты, Литва, Польша, Британия, Европейский союз и многие другие, отметил он, сообщает РИА Новости.

16 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29.

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