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Франшизу «Трех богатырей» планируют запустить в виде мультсериала

Араз Салехов
Общество
Франшизу «Трех богатырей» планируют запустить в виде мультсериала
Кадр из мультфильма «Три богатыря»

В России началась работа по продолжению съемок франшизы «Три богатыря» в виде мультсериала. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил режиссер первой и девятой частей франшизы Константин Бронзит.

— Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут (премьера фильма «Три богатыря и Пуп Земли» запланирована на декабрь 2023 года — прим. «ВМ»), — сказал он.

Планируется, что в рамках мультипликационного сериала будет создано шесть серий по 20 минут, сообщает ТАСС.

Компания The Walt Disney также выпустит продолжение ряда своих популярных анимационных франшиз. Предыдущие части мультфильмов стали одними из самых кассовых в истории. Так, мультфильм «Холодное сердце — 2» собрал 1,45 миллиарда долларов в мировом прокате, а «История игрушек — 4» — около 1,1 миллиарда.

Также стало известно, что художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко преодолел планку в шесть миллиардов рублей прокатных сборов.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

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