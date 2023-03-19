Бесплатный концерт ко Всемирному дню поэзии пройдет в Музее Победы 19 марта

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 19 марта состоится музыкально-поэтический концерт в рамках молодежного творческого проекта «Журавли Победы». Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— В величественном Зале Полководцев перед гостями выступят актеры театра и кино Людмила Паршина, Екатерина Завьялова, Анна Мишина, которые прочтут лирические произведения, — говорится в сообщении.

Мероприятие посвящено Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Концерт будет бесплатным для посетителей музея.

Также Музей Победы 18 марта разместил на своем сайте виртуальную выставку «Севастополь — город русской славы» в День воссоединения Крымского полуострова с Россией. Предложенные материалы расскажут о подвигах защитников города во времена Великой Отечественной войны.

Кроме того, в стенах музея состоится второй «Майский фестиваль правильного кино». Принять участие в фестивале смогут картины, рассказывающие о подвигах советских и российских солдат, а также о людях, внесших вклад в развитие страны.