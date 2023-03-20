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Турецкий Искендерун затопило после землетрясения из-за резкого подъема уровня моря

Араз Салехов
В мире
Турецкий Искендерун затопило после землетрясения из-за резкого подъема уровня моря
Фото: Unsplash

В турецком городе Искендерун затопило улицы из-за резкого подъема уровня моря. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

Ранее этот город был поврежден в результате сильнейшего землетрясения в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта сообщил, что более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в стране, еще 115 тысяч пострадали.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

Накануне землетрясение произошло в Эквадоре. По меньшей мере 14 человек погибли, 381 пострадал из-за стихии. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе страны. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях эквадорского государства.

Чуть позже появились кадры крупного землетрясения в Эквадоре. На видео можно рассмотреть, как большая часть людей выбралась из домов и находится на улице.

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