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Приметы и советы

Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно

Евгений Силаев
В мире
Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
Фото: администрация президента РФ

Россия вернет детей на Украину лишь тогда, когда там будет безопасно. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Небензю спросили, вернет ли Россия вывезенных с территории Украины детей.

— Когда условия будут безопасными — конечно, — заявил постпред, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам постпреда, проблема «вывезенных насильно детей» слишком преувеличена. Россия провела эвакуацию детей, чтобы уберечь их от опасности, которую могут принести боевые действия.

Также Небензя анонсировал проведение 6 апреля неформального заседания Совета Безопасности ООН. Его целью станет объяснение ситуации с эвакуацией детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был спокоен после получения информации о решении МУС выдать ордер на его «арест».

В документе говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации детей и незаконном перемещении населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил судей МУС о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения суда.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС. В ведомстве отмечают, что привлечение главы государства и омбудсмена к ответственности незаконно.

Украина Василий Небензя ООН Россия Дети
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